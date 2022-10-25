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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3 فيروسات بوقت واحد.. سر انتشار عدوى مرض تنفسي لأطفال أمريكا

مخاوف من 3 فيروسات
مخاوف من 3 فيروسات

 


 

تشهد مستشفيات الأطفال في أجزاء من الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًا في أمراض الجهاز التنفسي الشائعة التي يمكن أن تسبب مشاكل شديدة في التنفس للأطفال، وفق ماذكرت صحيفة يو إس الأمريكية.
انخفضت حالات أمراض الجهاز التنفسي بشكل كبير منذ عامين حيث أغلق الوباء المدارس والرعاية النهارية والشركات. مع تخفيف القيود في صيف عام 2021 ، رأى الأطباء زيادة مقلقة فيما هو عادة فيروس الخريف والشتاء.

الآن ، عاد الامر مرة أخرى..ويستعد الأطباء لاحتمال أن يتحد فيروس RSV اي أمراض الجهاز التنفسي والإنفلونزا و COVID-19 معا لإجهاد المستشفيات.

قال الدكتور جوان سالازار من مستشفى كونيتيكت للأطفال ، حيث تسبب فيروس RSV في تزاحم المرضى  : "إنني أسميها حالة طوارئ" .

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يرمز RSV إلى فيروس الجهاز التنفسي ، وهو سبب شائع لأعراض تشبه الزكام الخفيف مثل سيلان الأنف والسعال والحمى. 
يصاب جميع أطفال الولايات المتحدة تقريبًا بعدوى الفيروس  التنفسي بحلول سن الثانية.

عادة ما يكون الأشخاص المصابون معديين لمدة ثلاثة إلى ثمانية أيام.
يمكن للأطفال والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أن ينشروا الفيروس  التنفسي (RSV) لمدة تصل إلى أربعة أسابيع.
والمدهش  أنه لا يوجد لقاح له.

على من يؤثر؟
يمكن لأي شخص ان يتعرض للعدوى بفيروس RSV... ولكنه يسبب أكبر تهديد للرضع وكبار السن وغيرهم من الأشخاص المعرضين للإصابة ، والذين يمكن أن يصابوا بعدوى خطيرة في مجرى الهواء والرئة.

بين الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ، يؤدي فيروس RSV عادةً إلى دخول 58000 إلى المستشفى وما يصل إلى 500 حالة وفاة في السنة.

بالنسبة للبالغين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق ، يتسبب الفيروس  التنفسي في 177000 حالة دخول إلى المستشفى و 14000 حالة وفاة سنويًا.

 

 

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