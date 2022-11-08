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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقصات وغناء.. صدى البلد يشارك دولة توفالو احتفالاتهم بشرم الشيخ علي هامش Cop27

صدى البلد


شارك موقع صدى البلد اليوم الثلاثاء احتفالات دولة توفالو بثالث ايام انعقاد قمة المناخ Cop27 بمدينة السلام شرم الشيخ. 
وبدا الوفد التوفالي فاعليات  اليوم برقصات واغانى وذلك بالجناح المخصص لهم بالمنطقة الخضراء بالمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ.

وتوافد العشرات من قادة العالم إلى مؤتمر الأطراف حول المناخ Cop27 الذي يعقد في شرم الشيخ بمصر، أجمع معظم المتحدثين على خطورة الأزمة المناخية التي تهدد العالم أجمع، مشددين على ضرورة التحرك واتخاذ خطوات عملية من أجل خفض حرارة الكوكب.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح القمة، امس مشدداً على أهمية التحرك لمعالجة أزمة المناخ المصيرية التي تعتبر أكبر التحديات التي تواجه العالم على الإطلاق، معرباً عن أمله ببذل الجهود من أجل تنفيذ خطوات حسية في هذا المجال.

وأكد أن المعاناة الإنسانية بسبب تغير المناخ تتكرر وتؤكد الحاجة الملحة لإنهائها.


ودولة توفالو تقع في المحيط الهادئ في منتصف الطريق بين هاواي وأستراليا وتضم أربعة جزر مرجانية وخمسة جزر حقيقية. يبلغ عدد سكانها 10,472 مما يجعلها ثالث أصغر دولة ذات سيادة من حيث عدد السكان في العالم أمام الفاتيكان و ناورو.

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