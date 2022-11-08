وزير الصحة يوجه نداءا عاجلا: زراعة وسياحة لبنان في خطر بسبب الكوليرا

حذّر وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اليوم من انتشار وباء الكوليرا وتأثيره علي الزراعة والسياحة، وقال : "في حال استوطن الكوليرا في لبنان فهذا يؤثر بشكل خطير على زراعتنا والتصدير الزراعيّ، وكذلك على السياحة".

وأكّد وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، اليوم أن "عدم إلتزام إجراءات الوقاية وإهمال النظافة سيساعدان حتماً في انتشار الكوليرا".

ووجه الأبيض نداء عاجلا الي جميع المواطنين بعدم التساهل مع الكوليرا لأنّ تفشّيه سيكون خطيراً".

من جهة ثانية شدّد وزير الصحة اللبناني في حديث لـ "إذاعة النور"، على أن "هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الوزارات الأخرى، وهناك دور كبير جداً مطلوب من وزارة الطاقة من أجل تأمين الكهرباء لمحطات ضخّ المياه لتأمين المياه النظيفة لمنازل المواطنين لكي لا يضطر المواطن للبحث عن مصادر للمياه غير موثوقة".

وأضاف: "وعدنا وزير الطاقة هذا الأسبوع أنّه مع وصول الوقود العراقيّ إلى لبنان من المفترض لمس التحسّن في هذا الموضوع”، لافتا إلى أنّ “هناك تعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، من أجل فحص مصادر المياه وكذلك مع وزارة التربية من أجل متابعة الجهد الذي يقومون به في المدارس، ومع وزارة الزراعة من أجل فحص المزروعات لأنّه في بعض المناطق يتمّ ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحيّ ومياه مبتذلة".

وقال: "السبت ستبدأ حملات التلقيح في المناطق الأكثر عُرضة في الشمال والبقاع، استلمنا 13400 لقاح من فرنسا تمّ استخدامهم مع العاملين الصحيّين خط الدفاع الأول، وهناك 600 ألف للموجة الأولى من نشر اللقاح في هذه المناطق، ونعمل على تأمين مليون ونصف إلى مليون و800 ألف جرعة للمرحلة الثانية".