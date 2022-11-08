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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالى: جراحة نادرة لاستئصال ورم بالمرىء في معهد تيودور بلهارس

معهد تيودور بلهارس
معهد تيودور بلهارس

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدماً من الدكتورة حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث حول نجاح إجراء جراحة نادرة لاسئصال ورم بالمرىء.

وأشار التقرير إلى نجاح فريق طبى بالمعهد فى إجراء عملية استئصال كامل لورم خبيث أعلى المرىء لمريض باستخدام تقنية تقشير الأورام بالمنظار، وتعد هذه الحالة واحدة من ضمن 10 حالات شديدة الندرة على مستوى العالم.

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وأوضح التقرير أن المريض كان يعانى من خلل فى ضربات القلب، ويعتمد على جهاز لتنظيم ضربات القلب، إلى جانب انسداد تام بالمرىء، وصعوبة شديدة فى البلع، مما ضاعف من صعوبة التدخل الجراحى.

وأشارت الدكتور حنان خفاجى مدير المعهد إلى أن الجراحة تعد سبقاً طبياً لمعهد تيودور بلهارس، وبارقة أمل للمرضى الذين يعانون من حالات صحية معقدة مشابهة لهذه الحالة.

وأضاف التقرير أن الفريق الطبى الذى قام بإجراء الجراحة يضم عدداً من أساتذة قسم الجهاز الهضمى والكبد بالمعهد، وهم: الدكتور  أيمن عبد العزيز، الدكتور  خالد رجب، الدكتور محمد رفاعى، ولفيف من أساتذة قسم التخدير، هم:  الدكتور محمد زيدان، الدكتور  خالدة رضوان، الدكتور  نبوية مصطفى، الدكتور نرمين محمد.

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