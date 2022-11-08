لحظة استراحة الوزراء والاعلاميين في الجناح المصري بقمة المناخ.. شاهد

حصل صدي البلد علي لقطات أثناء استراحة الوزراء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومجموعة من والاعلاميين والكاتب الصحفى كرم جبر،رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام في منطقة البلو زون في اليوم الثالث من انعقاد قمة المناخ بحضور جميع رؤساء دول العالم وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ

ويتيح المؤتمر الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركةآخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاعبالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولةمن كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

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