عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحظة استراحة الوزراء والاعلاميين في الجناح المصري بقمة المناخ.. شاهد

صدى البلد

حصل صدي البلد علي لقطات أثناء استراحة الوزراء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ومجموعة من والاعلاميين والكاتب الصحفى كرم جبر،رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام في منطقة البلو زون في اليوم الثالث من انعقاد قمة المناخ بحضور جميع رؤساء دول العالم وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ

 

ويتيح المؤتمر الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركةآخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاعبالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

 

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 100 رئيس دولةمن كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

C579F694-4A19-4C93-9E50-AF22357DDD8B
C579F694-4A19-4C93-9E50-AF22357DDD8B
D1755426-E332-4FD9-A646-DB0A7E78D035
D1755426-E332-4FD9-A646-DB0A7E78D035
D60FF7E8-68EB-4772-8A4C-F5ECF6F77226
D60FF7E8-68EB-4772-8A4C-F5ECF6F77226
958E57DF-ED0C-4FC5-8A2D-659563992933
958E57DF-ED0C-4FC5-8A2D-659563992933
82D7194E-8F03-4732-83E1-C32C8C1CFFAF
82D7194E-8F03-4732-83E1-C32C8C1CFFAF
32450086-0C2A-4CBC-83E5-861DBB26F835
32450086-0C2A-4CBC-83E5-861DBB26F835
720E72F8-B674-4C12-AA84-BD1D8B2E7AF1
720E72F8-B674-4C12-AA84-BD1D8B2E7AF1
DA05FC68-128E-445C-B7F4-4604B4998202
DA05FC68-128E-445C-B7F4-4604B4998202
E8CA3A23-DFFB-4C77-83D8-3094F631ADBA
E8CA3A23-DFFB-4C77-83D8-3094F631ADBA
33A7C707-399C-4F21-8803-D20AE909B057
33A7C707-399C-4F21-8803-D20AE909B057
66082859-9F94-4DD3-97D3-D65B0462DF47
66082859-9F94-4DD3-97D3-D65B0462DF47
43405790-53D3-4B60-98D2-B045BDF5EF52
43405790-53D3-4B60-98D2-B045BDF5EF52

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

بعد رفض والدها العريس.. فتاة القليوبية أنهت حياتها بطريقة صادمة| القصة الكاملة

نص كلمة الرئيس السيسي في المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"

إعلان أوروبي كبير خلال COP27.. استثمارات مليارية ضخمة في مصر

الرئيس السيسي : مصر جاهزة للتحرك نحو انتاج الهيدروجين الأخضر للدول الإفريقية

السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور السياسي مع ألمانيا

فيديو تحذيري.. إصابة مراهق بعد سقوطه من ملاهي بالفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريس إيفانز بعد اختياره الرجل الأكثر جاذبية: والدتي ستكون فخورة بهذا اللقب

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

فيديو

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ