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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دمياط يواصل جولاته التفقدية لمتابعة سير الدراسة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

واصل عبد العليم جمعة وكيل مديريه التربية والتعليم بدمياط، جولاته الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة الشهيد رضوان الابتدائية بالبصارطة بإدارة دمياط التعليمية.

وحضر “وكيل المديرية ” طابور الصباح واستمع للإذاعة المدرسية، معربا عن إعجابه بالبرنامج الإذاعي.

وتابع سير العملية التعليمية بالفصول التعليمية ، واستمع لشرح المعلمين باستخدام الاستراتيجيات التعليمية المختلفة ، كما ناقش الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي والثقافي.

كما تفقد "وكيل المديرية" حجرات الأنشطة التربوية مؤكدا علي تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس وبعث روح التعاون والعطاء والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية بين الطلاب.

وخلال جولته اكد "جمعة" على تكثيف الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات على المعلمين ضمانا لتحقيق الانضباط والحرص على سلامة الطلاب.

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