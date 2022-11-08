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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة وغرق بشوارع دمياط

امطار بدمياط
امطار بدمياط

تعرضت ،فجر اليوم، جميع مدن محافظة دمياط، لموجة من الأمطار التى تساقطت على حميع مدن المحافظة.

وتأثرت مدن رأس البر ودمياط الجديدة ودمياط، بسقوط الأمطار بغزارة وادى ذلك إلى غرق اغلب الشوارع نتيجه لانسداد بعض البالوعات.


ومن جانبها شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط  ، علي رؤساء المدن والمراكز ومدير عام الطرق , لمتابعة انسداد للبالوعات.وحذرت من التهاون في التعامل مع الظروف المناخية التي تتعرض لها المحافظة.

 
وطالبت المحافظ من رؤساء المدن عمل حصر للمدن والقري التى بحاجة الى معدات لمواجهة الأمطار الغزيرة، علاوة علي رفع حالة الطوارئ وتشكيل فرق الصيانه بقطاعي المياه والكهرباء لمواجهة أية آثار ناتجة عن الأمطار .


ومن جانبه صرح حسام خليل رئيس جمعية الصياديين بعزبة البرج ، ان حركة الصيد مستمر الا انه تم منع المراكب الصغيرة من الخروج للصيد  بسبب سوء حالة الطقس واحتمال غرق المراكب الصغيرة في حالة خروجها للصيد ،وسيستمر منعها لحين تحسن الاحوال الجوية.

إنشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط

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دمياط حالة الطوارئ حالة الطقس امطار غزيرة دمياط الجديدة سقوط الأمطار

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