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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ملتقى توظيف يوفر 1000 فرصة عمل بالقوى العاملة بأسيوط

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط اليوم الثلاثاء، ملتقى توظيف، والذي يوفر أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة أكثر من 40 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص،وذلك بحضور اللواء عصام إبراهيم محافظ أسيوط.

وأكد مصطفى مدير المديرية، أن الملتقي يوفر فرص عمل للشباب الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات ، ومن سن 19 عاما وحتى 55 عاما،  فضلًا عن توفير فرص التدريب المهنى بمراكز التدريب التابعة للمديرية لتأهيل الشباب لسوق العمل .

وأضاف مدير المديرية أن الملتقى  عقد بمرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحى شرق ، بالتعاون مع جمعية الطفولة والتنمية بالمحافظة؛ وتم تخصيص أماكن لاستقبال ذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة ولائقة ، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر2030 .

كما شهد الملتقى إقبالا شديدا من الشباب والفتيات للحصول على فرص العمل المتاحة التى يوفرها الملتقى والاختيار بين الشركات الموجودة ، والذين اشادوا بتنظيم الملتقى والجهود التى تبذلها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الجهات المختلفة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب في منشآت القطاع الخاص والإستثمارى.

واطمأنت المديريةعلى فرص العمل المقدمة من الشركات ، وعلى الاجور المقدمة ومراعاتها للحد الادنى للاجور التى أقرته الدولة المصرية ، مع توفير كافة الشروط والمزايا من تأمين إجتماعى وصحى للمتقدمين ، ومقدمة الشكر والتقدير للشركات المشاركة في فعاليات الملتقى على تعاونهم المثمر مع الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين .

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