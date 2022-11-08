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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الصين: تعزيز التدريبات العسكرية والاستعداد لأي حرب

شي جين بينج
شي جين بينج

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج أن بلاده ستركز على الاستعداد للحرب بالتوازي مع كون الأمن القومي للصين "غير مستقر وغير مؤكد بشكل متزايد".

وقال جين بينج إن بكين ستعزز بشكل شامل تدريبها العسكري والاستعداد لأي حرب، في تحذير يأتي بعد دعوته الشهر الماضي إلى تطوير عسكري أسرع و''الاعتماد على الذات والقوة'' في التكنولوجيا والدفاع عن مصالح الصين في الخارج.

وهددت الصين، التي تمتلك ثاني أكبر اقتصاد وقوة عسكرية في العالم، مراراً بضم جزيرة تايوان بالقوة إذا لزم الأمر. وكان الحزب الشيوعي الصيني قد أضاف إلى دستوره حول سطراً يؤكد على معارضة وردع "استقلال تايوان بحزم والتنفيذ الحازم لسياسة دولة واحدة ونظامان"، وهي الصيغة التي من خلالها تخطط بكين لحكم الجزيرة في المستقبل.

وردت الولايات المتحدة على تهديدات الصين بمهاجمة تايوان بإعلانها أنها ستنشر قاذفات ذات قدرة نووية في أستراليا في محاولة "لتحذير" الصين من مغبة الانجرار إلى "أسوأ حرب في التاريخ الحديث".

يأتي ذلك بعد أن أجرت الصين أكبر تدريبات عسكرية لها على الإطلاق حول تايوان بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي والتي أثارت غضب بكين.

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