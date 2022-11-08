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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من فستان البطانة للبدلة الرجالي.. كيف طلت رانيا يوسف في مهرجان القاهرة

رانيا يوسف
رانيا يوسف

حالة من الترقب يشهدها محبو الفنانة رانيا يوسف، خاصة مع اقتراب افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأحد القادم. 

 

حيث كانت رانيا يوسف دائماً أيقونة للموضع على السجادة المصري، كما كانت دائماً محط اهتمام وترقب الجمهور للأزياء التى سوف تقوم بارتدائها فى حفلي الختام والافتتاح، والتى تثير بعضا من الجدل من خلالها.

 

وهذا العام وبعد إطلاق الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان مصطلح الالتزام بالدريس كود، ينتظر محبو رانيا يوسف إطلالتها الجديدة، خاصة بعدما أبدت عدم اعتراضها على وجود قواعد لزي المهرجان يلتزم به الجميع.

 

ونرصد أبرز إطلالات رانيا يوسف فى مهرجان القاهرة السينمائي، حيث إنها تقوم بحضور حفلي الختام والافتتاح بجانب حرصها على حضور فاعليات المهرجان ومشاهدة الافلام التى تخوض المنافسة .

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الملك والتاروت :

تستعد الفنانة رانيا يوسف لاستئناف تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد ملك، الذي توقف تصويره منذ عدة أشهر لأسباب إنتاجية.

 

ومن المفترض أن تستأنف رانيا يوسف تصوير فيلم ملك خلال أيام ، لتكون انتهت من تصوير معظم مشاهدها فى فيلمها الآخر التاروت والذي تقوم ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

وكانت رانيا يوسف صورت عددا قليلا من مشاهدها فى فيلم ملك قبل توقفه بإحدى المدن الساحلية حيث يتم تصوير الفيلم بالكامل هناك سوى بعض المشاهد القليلة التي يتم تصويرها فى القاهرة.

تفاصيل فيلم ملك

فيلم ملك بطولة رانيا يوسف ونضال الشافعي وعدد من الوجوه الجديدة، تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

رانيا يوسف تتحدث عن فيلم التاروت


ظهرت الفنانة رانيا يوسف، في لقاء مذاع لها عبر برنامج mbc trending، كشفت فيه كواليس فيلمها الجديد «التاروت» الذي تلعب بطولته مع الفنانة سمية الخشاب. 

وأعربت رانيا يوسف، عن سعادتها بتكرار التعاون مع سمية الخشاب بعد تجربتها معها قبل سنوات من خلال مسلسل عائلة الحاج متولي.


وقالت رانيا يوسف، إن فيلم التاروت، تدور أحداثه حول 3 فتيات يتعرضن لحادث يؤثر على حياتهن، مشيرة إلى أنها تجسد في الفيلم شخصية فتاة تدعى ماري، وهي شخصية متدينة ومتربية أوي.

 

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