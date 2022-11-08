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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاءً لفناني المسرح..

مهرجان شرم الشيخ يكرم القدير حسن العدل واسم الراحل ماهر سليم

صدى البلد

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي عن مكرمين الدورة السابعة خلال مؤتمر صحفي، وسيكرم المهرجان عدة أسماء هامة ممن أثروا الحركة المسرحية والفنية في مصر وفي العالم.

 

ووفاءً لفناني المسرح المصري يكرم المهرجان الفنان الكبير حسن العدل وذلك خلال حفل افتتاحه المزعم إقامته يوم 25 نوفمبر، كما سيتم تكريم اسم الراحل الفنان ماهر سليم خلال حفل الختام والذي سيقام يوم 30 نوفمبر، وتتسلم تكريمه نجلته أسماء سليم.

 

يذكر أن الفنان حسن العدل، حصل على بكالوريوس معهد الكفاية الإنتاجية، عام 1972، ثم دراسات حرة فى معهد الفنون المسرحية ، وعمل فى المسرح والسينما ، ومن أهم أعماله "  لن تسقط القدس ، فى عز الضهر ، عجبى، رقصة سالومى الأخيرة " ومن المسلسلات " مذكرات زوج معاصر. المرأة فى الإسلام، الخيانة ، وأخرج مسرحية " الرجل الذى فكر " عام 1999. تعتبر أدواره السينمائية بمثابة علامات مهمة.

 

أما الفنان الراحل ماهر سليم، حصل على بكالوريوس فنون مسرحية قسم التمثيل والإخراج ، وحصل علي منحة لفرقة لوسيرنير باريس6 عام 82 مع المخرج كريستيان ليوجيشيه، وقدم حوالي 20 مسرحية بمسرح الطليعة مثل " زنزانة المجانين ، المغنية الصلعاء ، القاهرة 80 ، العسل عسل والبصل بصل" ، وشغل العديد من المناصب الإدارية منها: نائب مدير عام الطليعة2010 ، مدير عام مسرح الطليعة 2012 ، ورئيس البيت الفني للمسرح 2013 ، مستشار رئيس قطاع الإنتاج الثقافي 2014 ، مدير المهرجان القومي للمسرح بالقاهرة مارس 2013.

 

شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من ٢٥ - ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

مهرجان الفن مصر مهرجان شرم الشيخ وزيرة الثقافة مهرجان القومى للمسرح

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