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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بخصوص الطائرات المسيرة.. سكرتير مجلس الأمن الروسي في زيارة إلى إيران

إيران وروسيا
إيران وروسيا

قالت وكالة أنباء "نور نيوز" التابعة للأمن القومي الإيراني، الثلاثاء، إن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، وسط تقارير إعلامية غربية عن صفقة مسيّرات ايرانية جديدة لروسيا.

وجاءت زيارة المسؤول الروسي التي يرافقه فيها مسؤولون من المؤسسات الاقتصادية الروسية إلى طهران، بدعوة رسمية من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد، الأدميرال علي شمخاني، وفقًا للوكالة الإيرانية.

وبينت أنه "بالإضافة إلى لقاء باتروشيف مع نظيره الإيراني شمخاني، سيلتقي أيضًا مع كبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الإيرانيين لمناقشة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون الدولي بين موسكو وطهران".

وفي وقت سابق، كشفت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن "طهران وموسكو اتفقتا قبل أيام على صفقة أخرى من الطائرات المسيّرة دون طيار بقيمة 200 مليون يورو ستصدرها إيران لروسيا".

وعلى جانب آخر، كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن معلومات استخباراتية تؤكد أن روسيا تستخدم الطائرات المسيرة الإيرانية بسبب افتقارها للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تستخدم على الأرجح تلك المسيرات من طراز شاهد-136 لاختراق الدفاعات الجوية الأوكرانية وكبديل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى المصنعة في روسيا والتي أصبحت نادرة.

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