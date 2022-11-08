رئيس الشيشان يفضح كذب أوكرانيا.. ويكشف مفاجآت في الحرب

قال رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الثلاثاء، إنه لم يُقتل مقاتل شيشاني واحد بالقرب من ليسيتشانسك، مشيرا إلي تحضير قواته مفاجأة لـ أوكرانيا.

كتب قديروف عبر “تلجرام”، “القنوات الدعائية كاذبة للغاية لدرجة أنها تقوم بإخراج القصص الخيالية فجأة. والآن يكتبون عن مئات القتلى من المقاتلين الشيشان بالقرب من ليسيتشانسك. لا أريد حتى التعليق على مثل هذه القصص، ولكن يجب طمأنة جميع الأشخاص القلقين. أعلن أن هذا ليس صحيحًا. لم يمت أي من مقاتلينا في ليسيتشانسك".

وأشار إلى أن المقاتلين الشيشان يعدون حاليا "مفاجآت" لـ أوكرانيا.

وأضاف: ”أولئك الذين يتابعون تصريحاتي يدركون جيدًا أن النتائج بعد مثل هذه الإعلانات لم تطول. الجميع يتذكر عملية القصاص الأخيرة التي قمنا بها، في يوم واحد فقط قتلنا أكثر من 600 جندي أوكراني. وفقًا لبياناتنا، فإن القوات المسلحة من أوكرانيا كقوة عسكرية منهكة ومرهقة تمامًا”.

وتابع: “في الغرب، يرون ذلك، لذلك يجددون الصفوف بالمرتزقة”.

وفي وقت سابق، أعلن قديروف، طرح منصب “كبير عمال النظافة” في شارع فلاديمير بوتين في جروزني، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب قديروف على "تليجرام": "قريبا سننتهي، وسندمر هذه الشيطانية والفاشية، وسنحضر زيلينسكي إلى جروزني، لقد جهزت له منصب، سيكون زيلينسكي كبير عمال نظافة في شارع فلاديمير بوتين في جروزني".

وفي وقت سابق، وصف قديروف، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بأنها "جهاد".