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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تلجأ لتكتيك أنياب التنين في أوكرانيا.. وتستعد لتكبد خسائر فادحة

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

تستعد روسيا لاستخدام تكتيك “أنياب التنين” في بعض المناطق التي تم ضمها في أوكرانيا ويستعد جيشها لبعض الخسائر، وفقا لوزارة الدفاع البريطانية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية: “من المحتمل أن تكون أسنان التنين قد تم تثبيتها بين ماريوبول وقرية نيكولسكي. ومن شمال ماريوبول إلى قرية ستاري كريم. تشكل ماريوبول جزءا من الجسر البري الروسي من روسيا إلى شبه جزيرة القرم، وهو خط اتصال لوجستي رئيسي. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال أسنان التنين لإعداد تحصينات دفاعية في زابوريجيا وخيرسون”.

وفقا لتحديث الاستخبارات، فإن “أنياب التنين” هي “هياكل هرمية خرسانية مضادة للدبابات تستخدم في التدابير الدفاعية”.

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يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن 'العملية العسكرية الخاصة' في 24 فبراير.

كما ناقش البيان الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية التقدم الأوكراني المحتمل في بعض المناطق الخاضعة حاليا للسيطرة الروسية.

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