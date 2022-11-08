بعد توقيعه عددا من الإتفاقيات..مدبولي: نعمل على تنفيذ تعهدات مؤتمر المناخ..فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أنه لشرف عظيم أن نجد الحشد الكبير، الذي يمثل حكومات وشركاء التنمية أن نحتفل بعملية التوقيع لتنفيذ عدد من المشروعات الخضراء.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر المناخ، أنه لشرف كبير، أن يكون عنوان هذا المؤتمر “ معا من أجل التنفيذ”، وهذا يعني أن هناك انعقاد لكثير من الإجتماعات لنا اليوم لكافة الدول النامية والأقل نموا.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لا بد أن ينظر لمؤتمر كوب 27، بأنه سيعمل على تنفيذ التعهدات لكافة الدول.

أتواجد اليوم مع هذا الحشد

وأضاف مصطفى مدبولي “سعيد أن أتواجد اليوم مع هذا الحشد والمجموعة المهمة لتوقيع الحزمة من المشروعات المتعلقة بالأمن المائي والغذائي واستدامة النقل، الأمر الذي يساهم في تنفيذ خطتنا المناخية المصرية القومية، التي وضعناها لعام 2050، ورؤية مصر 2030”.