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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: القاهرة قد تستضيف مفاوضات بين روسيا وأمريكا حول الملف النووي

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة قد تستضيف محادثات بين روسيا وأمريكا لاستئناف المفاوضات النووية، في ظل احتدام الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الوكالة نقلا عن شخصين مطلعين على المناقشات بين الجانبين وطلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القاهرة قد تصبح مكانا محتملا لعقد المحادثات منذ انضمام سويسرا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وحسب الوكالة، فقد رفض نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، التعليق على تلك التقارير.

ووفقا للوكالة، تتوقع روسيا والولايات المتحدة، عقد اجتماع في الأسابيع المقبلة للحديث عن استئناف عمليات التفتيش في مواقع الأسلحة النووية بموجب معاهدة "ستارت" الجديدة.

ومنعت روسيا في وقت سابق، المفتشي الأمريكيين من دخول مواقع أسلحتها النووية في أغسطس الماضي، بسبب القيود التي تفرضها واشنطن على منح التأشيرات للدبلوماسيين الروس.

جدير بالذكر أن روسيا والولايات المتحدة، اتفقتا على تمديد معاهدة “ستارت” الجديدة لمدة 5 سنوات في عام 2021، تمهيدا لإجراء محادثات جديدة حول الأمن الاستراتيجي.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، مواجهة حادة بين البلدين، حيث أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على الدعم العسكري والمالي لكييف.

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