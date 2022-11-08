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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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من خلال تطبيق إلكتروني.. وزير الإتصالات: شرم الشيخ أصبحت مدينة ذكية

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما جرى في شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء خلال الفترة الماضية استعدادا لقمة المناخ، أمر يدعو للإعجاب، مشيرا إلى أن كل اجهزة الدولة تضافرت جهودها لكي تخرج مينة شرم الشيخ اليوم كما نراها متألقة تستخدم الطاقة النظيفة في كافة المرافق والخدمات.

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وقال عمرو طلعت، خلال تصريحات له "للقناة الأولى المصرية، أن مدينة شرم الشيخ أصبحت ذكية، كل ما فيها من حجز وسائل النقل، يتم من تطبيق شاركت وارة الاتصالات مع جهات أخرى في بنائه لكي نقدم تجربة ممتعة وناجحة لكل رواد المؤتمر خلال اقامتهم بمدينة شرم الشيخ.

 

وتابع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إطلاق عبارة ووصف أن مؤتمر المناخ هي دورة التنفيذ، هي رسالة قوية، لأن بالفعل تؤكد أن مصر معنية بألفعال وليس فقط بمناقشات مهما بلغت قيمتها ، ولكن الأهم هو الأثر البيئي.

 

كانت هامة

وأشار عمرو طلعت إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت هامة، وهي أن العالم لا بد أن يسعى لتقليل درجات حرارة المناخ درجة ونصف.

 

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جنوب سيناء الرئيس السيسي شرم الشيخ مصر

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