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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر تعمل على عدد من المحاور لتوفير الأمن الغذائي

محدودية الأرض والفقر المائي والتفكك الحيازي والزيادة.. السيد القصير يفتح كل الملفات

الدكتور السيد القصير
الدكتور السيد القصير وزير الزراعة

التغيرات المناخية أصبحت أمرا واقعا مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية
الأراضي الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان
الدولة تدعم زارعة القمح والتقاوي المعتمدة لزيادة حجم الإنتاج
6 ملايين طن محاصلات زراعية تم تصديها

 

أطلق الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، عدة تصريحات نرصدها في سياق التقرير التالي:

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القصير: محدودية الأرض والفقر المائي والزيادة السكانية تحديات تواجه الزراعة


أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استضافة مصر لقمة المناخ يعبر عن قدرة الدولة عن تنظيم المؤتمرات العالمية. 


وأضاف السيد القصير، أن القمة العام الحالي ترفع شعار التنفيذ بدلا من التعهدات والالتزامات، لافتا إلى أن لم يتم الوفاء بالتزامات القمم السابقة للمناخ ولم تحقق أهدافها.


وتابع الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التغيرات المناخية أصبحت أمرا واقعا مثل الفيضانات والكوارث الطبيعية. 


وأكمل الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة دائما متهم بأنه يساهم في الانبعاثات الكربونية، مستدركا أن الانبعاثات الكربونية زادت بعد الثورة الصناعية.

 

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي مهم ويجب توفير البرامج والتمويل، مضيفا أن هذا القطاع مسئول عن التنمية المستدامة ويجب الحفاظ عليه.


وأضاف السيد القصير، أن لا بد من دعم برامج الأمن الغذائي، متابعا أن محدودية الأرض والفقر المائي والتفكك الحيازي والزيادة السكانية تحديات تواجه الزراعة.  

 

مصر تعمل على عدد من المحاور لتوفير الأمن الغذائي


وتابع الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تعمل على عدد من المحاور لتوفير الأمن الغذائي، لافتا إلى أن مصر اقتحمت الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية لتوفير الأمن الغذائي.


وأشار الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، والمستهدف منه أكثر من مليون فدان.

 

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك مشروعات لاستصلاح الصحراء في شمال سيناء بمساحة نصف مليون فدان.


وأضاف السيد القصير، أن الأراضي الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، متابعا أن لدينا استراتيجية زراعية متكاملة سواء في المجال الحيواني.


وتابع الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزيادة السكانية تلتهم كل الانتاجية الزراعية، لافتا إلى أن نعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال التوسع الأفقي في الزراعة.

 

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تم الإفراج عن 60 الف طن فول صويا، ثم 182 و77 ألف طن على التوالي.


وأضاف السيد القصير، أن كنا نزرع 1.5 مليون فدان من القطن، وبسبب الاهمال التسويقي توجه المزارع إلى زراعات أخرى.


وتابع الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نستهدف زراعة نصف مليون فدان لمحصول القطن، لافتا إلى أن القطن من المحاصيل التي تتحمل جزء من الملوحة وجذورها تمتد في الأرض.


وأشار الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الدولة تدعم زراعة القمح و التقاوي المعتمدة لزيادة حجم الإنتاج.

 

أكد الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الزراعة التعاقدية حققت إنتاجية جيدة للمزارع.


وأضاف السيد القصير، أن نحقق أرقام قياسية في تصدير المنتجات الزراعية.


وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تصدير 6 ملايين طن حاصلات زراعية.
 

السيد القصير وزير الزراعة استصلاح الاراضى أحمد موسى قناة صدي البلد التقرير

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