بشرى سارة وقمة المناخ.. الهجرة: السيسي وجه رسالة سلام لشعوب العالم من شرم الشيخ

مطالبة السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية مفاجأة للعالم

مشاركة سبع من شباب العلماء المصريين بالخارج في مجالات الاكترونيات والرقمنة

وزيرة الهجرة تزف بشرى للمصريين في الخارج بشأن السيارات

أطلقت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، عدة تصريحات نرصدها في سياق التقرير التالي:



أكدت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن مطالبة السيسي بوقف الحرب الروسية الأوكرانية مفاجأة للعالم، مضيفة أن هذه الرسالة قوية وشجاعة.

وأضافت سها جندي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة سلام لشعوب العالم من شرم الشيخ.

وتابعت أن تغير المناخ يؤدي إلى حدوث فيضانات في بعض الدول، بما يدفع السكان للهجرة، لافتا إلى أن تغير المناخ ظاهرة خطيرة، وتؤدي إلى هجرة السكان.

أكد السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن مشاركة سبع من شباب العلماء المصريين بالخارج في مجالات الالكترونيات والرقمنة.

وأضافت سها جندي، أن قمة المناخ لتنفيذ الوعود البراقة التي تم اتخاذها في القمم السابقة، لافتة إلى أن قمة المناخ تواجه الدول والشركات الكبرى لتنفيذ تعهداتها السابقة.

وتابعت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن مصر تتحدث بصوت إفريقيا بشأن التغيرات المناخية.

أكدت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن خلال اسابيع سيتم اطلاق منصة لحجز السيارات للمصريين في الخارج.



دورنا بحث مشاكل المصريين بالخارج



وأضافت سها جندي، أن دورنا بحث مشاكل المصريين بالخارج ولا نتقاعس عن مطالبهم.

وتابعت السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن ندرس تقديم مشروعات للمصريين في الخارج بتخفيضات دولارية.

