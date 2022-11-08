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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إبداع 10.. عرض صلة من جديد على مسرح الطليعة

د. خالد جلال
د. خالد جلال

 يشهد مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان تقديم العرض المسرحي " صلة " لفرقة مسرح كلية الآداب جامعة عين شمس وذلك في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال والمتمثلة في استضافة العروض المسرحية المتميزة لمهرجان "إبداع ١٠".

 

عرض صلة من إخراج أحمد علاء، وذلك ابتداء من الغد الأربعاء الموافق ٩ نوفمبر بقاعة زكي طليمات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياض.

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 حيث يُقدم عرض صلة  يوميا في تمام الثامنة مساء و لمدة ٩ أيام. يذكر أن مسرحية " صله " فازت بالمركز الثاني في مهرجان إبداع للمسرح الدورة العاشرة ٢٠٢٢ ، فضلا عن فوزه بالمركز الأول في مسابقة العروض المسرحية بجامعة عين شمس.

 

 وتم تقديم عرض صلة  على مسرح الطليعة شهر أكتوبر الماضي و شهد نجاحا جماهيريا كبيرا، العرض دراماتورج محمد السوري ، عن قصة قصيره للكاتب الكبير الراحل د. يوسف إدريس بعنوان " أكان لابد يا لي لي أن تضيئى النور " ، ديكور محمد طلعت ، إخراج أحمد علاء.

صلة محمود حجازي وزارة الثقافة شرم الشيخ وزارة الشباب كلية الاداب خالد جلال

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