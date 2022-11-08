وزير خارجية بريطانيا: مصر لها مكانة هامة في العالم.. فيديو

قال جيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني ، إن دولته لديها علاقات عمل جيدة مع مصر، وهذه تعد زيارته الثانية لمصر.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، خلال لقاء خاص لـ برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه لديه علاقات عمل مع وزير الخارجية سامح شكري، مردفا: "قادرون على التحدث بانفتاح وشكل منتظم".

وتابع وزير الخارجية البريطاني، أن مصر لديها مكانة هامة في العالم، وموقعها مميز، وبريطانيا تقدرعلاقتها مع مصر .

وقال جيمس كليفرلي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر المناخ، أن كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط، متعرضة لضغوط المياه المرتفعة، إضافة إلى نقص المياه ببعض الدول الأخرى.