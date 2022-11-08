عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية بريطانيا: مصر لها مكانة هامة في العالم.. فيديو

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني

قال جيمس كليفرلي،  وزير الخارجية البريطاني ، إن دولته لديها علاقات عمل جيدة مع مصر، وهذه تعد زيارته الثانية لمصر.

وأشار وزير الخارجية البريطاني، خلال لقاء خاص لـ برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه لديه علاقات عمل مع وزير الخارجية سامح شكري، مردفا: "قادرون على التحدث بانفتاح وشكل منتظم".

وتابع وزير الخارجية البريطاني، أن مصر لديها مكانة هامة في العالم، وموقعها مميز، وبريطانيا تقدرعلاقتها مع مصر .

وقال جيمس كليفرلي، خلال كلمته التي ألقاها بفعاليات مؤتمر المناخ، أن كل البلدان في منطقة الشرق الأوسط، متعرضة لضغوط المياه المرتفعة، إضافة إلى نقص المياه ببعض الدول الأخرى.

 

وزير الخارجية البريطاني سامح شكري توك شو برنامج يحدث في مصر قمة المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

كيف أكفر عن ذنب كبير ارتكبته .. أمين الإفتاء ينصح

تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ

إغلاق المطارات والقطارات والمتاجر الكبرى.. إضراب عام في معقل الأوروبيين

سامح شكري: سفاراتنا لعبت دورا هاما لإقناع رؤساء الدول بحضور قمة المناخ

ميدو يكشف كواليس غضب الأهلي بسبب إصابة محمود متولي في منتخب مصر

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

تعرف على الأسعار الرسمية.. كيف حاربت الحكومة شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار؟

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات لـ ياسمين عز أثارت الجدل

فيديو

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

الزوجة الشيطانة..سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ