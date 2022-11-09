محمد محمود يفاضل بين 4 عروض للرحيل في يناير

أكد الإعلامي محمد فاروق أن محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي بدأ في دراسة العروض المقدمة له من الدوري المحلي في الوقت الحالي تمهيداً للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" يفاضل محمد محمود لاعب وسط فريق الأهلي بين 4 عروض من أندية سيراميكا كليوباترا وفيوتشر وسموحة وإنبي للحصول على خدماته في يناير المقبل على سبيل الإعارة لمدة موسم".

وتابع:" يأتي ذلك بعد رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بقائه مع الفريق ورفضه المشاركة في التدريبات الجماعية ونزوله للمشاركة مع فريق الشباب".