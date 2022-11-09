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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

داخل الطائرة.. أحدث ظهور لـ حسن الرداد عقب وصوله إلى باريس

حسن الرداد
حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد فيديو له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر حسن الرداد بلوك كاجوال، عبر خاصية “الاستوري”، عقب وصوله إلي باريس، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو.

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مريت بظروف صعبة..حسن الرداد يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل فيلمه "تحت تهديد السلاح"

وكشف الفنان حسن الرداد تفاصيل فيلمه الجديد تحت تهديد السلاح، مؤكدا أن الفيلم بذل فيه مجهودا ضخما لخروجه في أحسن صورة.
وقال “الرداد”، في حواره لـ “صدى البلد”، أنه أثناء تصوير الفيلم تعرض لظروف صعبة جدا على أي شخص، وهي وفاة حماه سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز، ووفاة والدته أيضا؛ مما جعله يمر بظروف نفسية صعبة.
وحرص الرداد على تقديم الشكر لمنتج الفيلم أحمد السبكي؛ لمساندته له خلال هذه الفترة، وأصر على تأجيل الفيلم لحين خروجه من هذه الحالة.

واحتفل صناع فيلم «تحت تهديد السلاح»، بعرضه الخاص فى إمارة دبى بدولة الإمارات، بحضور حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكي، وإيمي سمير غانم والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد سامي، والفنانة ميساء مغربي، والإعلامية مهيرة عبد العزيز، والإعلامية رشا الخطيب، كما احتفل صناع الفيلم بعرض خاص له في السعودية. 

فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور قصة الفيلم في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

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