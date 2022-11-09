سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 9-11-2022 في البنوك

سعر الريال السعودي ارتفع خلال تعاملات أمس بنحو 3 قروش تقريبا عقب استقرار منذ بداية الأسبوع الجاري.

استقر سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 9-11-2022، وتراوح الريال السعودي بين 6.27 و6.48 جنيه للشراء وبين 6.51 و6.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

في البنك المركزي المصري سجل سعر صرف الريال السعودي ، 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

وأفضل سعر للريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي مسجلا 6.48 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر وفي البنك الأهلي المصري 6.47 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بنك المشرق وصل الريال السعودي إلى 6.48 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي إلى 6.47 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم 6.47 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع،

سعر الريال السعودي اليوم

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنوك:"الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي " 6.48 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات 6.45 جنيه للشراء 6.49 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل الريال السعودي 6.44 جنيه للشراء 6.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 6.44 جنيه للشراء و6.50 جنيه للبيع، وفي بنك الإمارات دبي سجل الريال السعودي 6.44 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنوك:" قطر الوطني، التنمية الصناعية" 6.41 جنيه للشراء و6.49 جنيه للبيع.

وفي بنوك:"بلوم، التجاري الدولي، " سجل سعر الريال السعودي 6.47 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد 6.27 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع، في بنك مصر إيران - ميد بنك سجل سعر صرف الريال السعودي 6.28 جنيه للشراء و6.50 جنيه للبيع،