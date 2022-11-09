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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استاند حلوى بـ«صورته».. محمد رمضان يثير الجدل عبر إنستجرام |شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدًا من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر محمد رمضان بجانب استاند حلوي عليه صورته الشخصية، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو.

شاهد.. محمد رمضان في أحدث ظهور على إنستجرام

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يذكر أن الفنان محمد رمضان احتفل بتخطي أغنية «دوشة»11 ملايين مشاهدة، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات «يوتيوب».

ونشر محمد رمضان صورة للاحتفال بتخطي أغنية “دوشة” 11 ملايين مشاهدة، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الشخصي “انستجرام”.

وكشف الفنان محمد رمضان سر إلغاء حفلاته خلال الفترة الأخيرة في عدد من الدول .

وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية: "مش عارف ليه بيلغوا الحفلات ومش فاهم؛ بغني بقالي أربع سنين فقط ؛وحققت نجاحات كبيرة و قناتي علي اليوتيوب أكبر مغني عربي".

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