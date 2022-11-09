بسبب انتخابات الكونجرس .. ارتفاع كبير في أسهم وول ستريت

ارتفعت أسهم البورصة الأمريكية لليوم الثالث على التوالي، وذلك بسبب انتظار المستثمرين نتائج الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة، فيما تسببت موجة بيع العملات المشفرة في هبوط أسعار "بتكوين" بنسبة تجاوزت 10%.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أغلق مرتفعًا، بعد فقدانه في وقت سابق مكاسب تجاوزت 1%. وقد تدهورت ثقة المستثمرين بعد انهيار أسعار "بتكوين" مع تقدم مالك أكبر بورصة للرموز المشفرة للاستحواذ على شركة صغيرة منافسة تواجه مشكلة في السيولة.

وخسر العائد على سندات الخزانة أجل عامين، وهو الأكثر تأثرا بتغير سياسة الاحتياطي الفيدرالي، 6 نقاط أساس، بينما انخفض مؤشر على حركة أسعار الدولار لليوم الثالث على التوالي.

وارتفعت أسعار سندات الخزانة بمختلف الآجال يوم الثلاثاء، مع تراجع العائد على سندات أجل 10 سنوات المعيارية بمقدار 9 نقاط أساس. في نفس الوقت، خفف المتعاملون من رهانهم على رفع أسعار الفائدة.

يأتي ذلك مع استمرار ميل أسواق عقود المبادلة إلى الرهان على رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، مستبعدة رفعها بنسبة أكبر مع بلوغ الفائدة ذروتها عند مستوى يزيد قليلا عن 5% في النصف الأول من عام 2023.

40 مليون شخص

وأدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، في اقتراعٍ سيؤدي إلى تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل وثلث مقاعد مجلس الشيوخ إضافة إلى مجموعة من المناصب المحلية.

ولدى اقتراعه في فلوريدا ألمح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجددا إلى إعلان مهم سيدلي به الأسبوع المقبل يُعتقد أنه سيعلن فيه خوضه انتخابات الرئاسة في العام 2024، وقال للصحافيين إن 15 نوفمبر "سيكون يوما مثيرا للغاية لكثير من الناس".

سياسة الاحتياطي الفيدرالي

ونقلت "بلومبرج" عن مراقبين قولهم إن الأسواق أكبر قوة معرقلة من سياسة الاحتياطي الفيدرالي التقشفية، وسوف تكون بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس القادم هي الخطر التالي الذي يأتي في أعقاب ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك متجاوزا التوقعات إلى أعلى مستوى في 40 عاما في شهر سبتمبر. وحتى إذا بدأت حركة الأسعار في الاعتدال، ما يزال مؤشر أسعار المستهلك أبعد كثيرا عن المنطقة التي يرتاح لها الاحتياطي الفيدرالي.