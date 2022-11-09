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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود قصير.. إيمان العاصي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة إيمان العاصي  جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت إيمان العاصي  بإطلالة شتوية جذابة  مرتدية فستان أسود قصير، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مما حازت على إعجاب متابعيها.

بسيلفي صباحي.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من داخل سيارتها.. شاهد

بالكاجوال.. إيمان العاصي تخطف أنظار جمهورها عبر انستجرام


أحدث أعمال إيمان العاصي السينمائية فيلم "فارس" وتدور أحداثه في سياق الأكشن الإثارة والغموض، وتتمحور الأحداث حول "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر و"وعد" التي تقوم بدورها الفنانة إيمان العاصي.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان،واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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