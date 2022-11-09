كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة؟.. الأوراق المطلوبة

كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة يبحث عنه الكثير من الأسر والمواطنين عبر الوسائل المختلفة خاصة من ليس لديهم دخل منتظم ، كما يتسأل الكثير عن المستحقين للدعم الحكومى وكيفية استخراج معاش تكافل و كرامة والاوراق المطلوبة لذلك.

معاش تكافل وكرامة

نستعرض فى السطور التالية كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة وما الفئات المستحقة والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على المعاش .

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة:-

صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة

صور إيصالات استهلاك كهرباء.

شهادة كشف طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

صور بطاقة الرقم القومي وتكون سارية للتقدم للحصول على معاش تكافل أو كرامة .

صور شهادات ميلاد المتقدم طالب الحصول على معاش تكافل أو كرامة.

شروط وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعى عدة شروط لتنظيم عملية استحقاق الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة.

أن لا يكون الزوج/الزوجه او المسن/ العاجز يعمل بالحكومة او القطاع العام او بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.

أن لا يكون يتقاضى معاش تأمينى.

ان لا يكون لديه مساعدة ضمانية.

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما.

أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز.

أن يكون مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة؟

- أن يكون الأفراد اللمستفدين لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المريض أو الإعاقة بالفحص الطبي.

- أن يكون من الأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجه الثانية أو أبعد من ذلك.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة

أن يكون الاطفال في المرحلة العمرية من يوم حتي 18عامًا.

أن لا يكون الأب أو الأم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص بأجر تأميني أكثر من ممكنة ولا يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة من التضامن الاجتماعي.

عدم وجود أي من موانع الصرف المتمثلة في ملكية أرض زراعية نصف فدان أو اكثر ملكيه عقار أو من اكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة ملكية رؤوس مواشي للتجار ثلاثة أو أكثر.

عدم امتلاك سيارة.

ألا يدرس أحد الأبناء في مدارس خاصة.

لا يمتلك تحويلات نقدية من الخارج.

ويتم من خلال مديرية التضامن التابع لها المتقدم إجراء البحث الميدانى للمتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة .

من جانب أخر تتابع وزارة التضامن الاجتماعى من خلال غرفة العمليات صرف معاش تكافل وكرامة وتيسير عملية الصرف للمواطنين .

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات معاشات تكافل وكرامة بعد إضافة مليون أسر جديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

من جانب اخر قررت وزارة التضامن الاجتماعى الاستمرار فى صرف معاشات تكافل وكرامة على مدار الشهر كاملا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهوريةوذلك للحد من عملية تزاحم المواطنين على مكاتب البريد.

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى اليوم في صرف الدعم النقدي معاشات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر الجارى بعد إضافة مليون أسر جديدة حيث انطلقت عمليات الصرف للمستحقين الخميس الماضى.

ويتم صرف معاشات تكافل و كرامة من خلال مكاتب البريد و لحاملي بطاقات "ميزة" البنكية وحاملي البطاقات الذكية وذلك من خلال جميع ماكينات الصراف الآلى المتاحة للبنوك المنتشرة بمختلف المحافظات.

ويأتي ذلك نتيجة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية لبرنامج تكافل وكرامة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج معاشات تكافل وكرامة 5.1 ملايين أسرة.

وبدأ مستفيدو برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة من الخميس الماضى الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوي الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات، كما بدأوا الصرف أيضًا من جميع مكاتب البريد .

صرف معاشات تكافل وكرامة

ويصرف الدعم النقدى للأسر الجديدة، "صرف معاشات تكافل وكرامة" من خلال منافذ الصرف باستخدام الكروت الذكية "كارت مميزة" التى تم تسليمها للمواطنين المستحقين .

استخدام كروت ميزة فى صرف تكافل وكرامة

وتتم عمليات صرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الكروت الذكية "كارت ميزة" التى قامت الوزارة بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة.

إضافة مليون أسرة جديدة

و زاد عدد المستفيدين من صرف معاشات تكافل وكرامة إلى مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"5.1 ملايين أسرة.

حجم تمويل تكافل وكرامة وصل 25 مليارا

وأصبح حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في أبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليارا تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين من تكافل و كرامة مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي .

توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الماضية توزيع "بطاقات ميزة"..وتقدم خدمة جديدة للتيسير على مستفيدي"تكافل وكرامة" بتسليم البطاقة حتي المنزل حتى يتمكنوا من صرف معاشات تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر.

وكانت قد أكدت الاسبوع الماضى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تواصل حاليا توزيع 250 ألف بطاقة للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، من البطاقات الذكية "ميزة"، وذلك من خلال شركات التوزيع؛ بحيث تتسلم كل أسرة بطاقتها في منزلها.

وأضافت القباج أن الوزارة ستواصل استكمال التوزيع خلال شهر سبتمبر الجاري لتستفيد في ميعاد الصرف نحو 500 ألف أسرة جديدة، بتكلفة 3 مليارات جنيه سنوياً، مشيرة إلي أن هذه الخدمة المميزة تأتى فى إطار تبني الوزارة لاستراتيجية تستهدف التيسير على المواطنين وتطوير أداء الخدمات المقدمة والتخفيف عن كاهل المواطن كي يحصل على الخدمة بشكل لائق وفى أسرع وقت دون زحام أو انتظار.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه عقب توجيهات السيد رئيس الجمهورية أصبح عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يبلغ 5 ملايين أسرة، بما يؤكد التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية بموازنة بلغت 25 مليار جنيه، حيث يعد أكبر برنامج دعم نقدي مشروط و يهدف لمساعدة المواطنين وتمكينهم.

وأوضحت القباج أن حجم تمويل برنامج "تكافل وكرامة"، قد وصل إلي 19 مليار جنيه خلال العام الماضي، ثم بلغ 22 مليار جنيه في إبريل الماضي، بزيادة عدد 450 ألف أسرة، وأصبح التمويل حاليا 25 مليار جنيه ، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث زاد عدد المستفيدين مليون أسرة إضافية، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مؤكدة أن ذلك يؤكد حرص مصر على تلبية حقوق الإنسان في توفير احتياجاته، ويعد استثماراً في البشر برؤية مستقبلية للحد من التسرب من التعليم، وتحسين مستوى الصحة، وخفض الزواج المبكر، والعديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعوق جهود التنمية.