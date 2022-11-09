السيسى يعزى تنزانيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة ببحيرة فيكتوريا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في شرم الشيخ، الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر، متقدماً إلى تنزانيا الشقيقة حكومةً وشعباً بخالص التعازي في ضحايا حادث تحطم الطائرة في بحيرة فيكتوريا، وداعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وتقدمت رئيسة تنزانيا بخالص التهنئة والتقدير للرئيس على نجاح مصر فى التنظيم الرائع لقمة المناخ العالمية، معتبرة ذلك نجاحا تاريخيا سيسجل باسم مصر والقارة الأفريقية بأكملها.