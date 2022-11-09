اجتماع وشيك بين الأمريكيين والروس لاستئناف التفتيش النووي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وروسيا ستجتمعان قريبا لمناقشة إمكانية استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة "خفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها" (نيو ستارت)، وهو الاتفاق الرئيسي لنزع السلاح النووي بين الأمريكيين والروس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس للصحفيين "اتفقنا على أن تتمكن اللجنة الاستشارية الثنائية من الاجتماع في مستقبل قريب في إطار معاهدة نيو ستارت" مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وكالة بلومبرج.

وأضاف أن "عمل اللجنة سري لكننا نأمل في اجتماع بناء"، مشيرا إلى أهمية مواصلة التحدث مع الروس حول "الحد من الأخطار" على الرغم من الحرب في أوكرانيا.

وإذا تأكد الاجتماع، فسيعقد بينما تراجعت قليلا في الأيام الأخيرة حدة التصريحات حول تهديدات روسيا بضربة نووية في إطار حربها ضد أوكرانيا. ورفض المسؤول الأمريكي تحديد موعد الاجتماع أو مكانه. ويعود الاجتماع الأخير لهذه اللجنة الاستشارية إلى أكتوبر 2021.

ومن جهتها، أعلنت روسيا مطلع أغسطس الماضي تعليق عمليات التفتيش الأمريكية المخطط لها في مواقعها العسكرية بموجب معاهدة "نيو ستارت"، مؤكدة أن ذلك هو رد على العقوبات الأمريكية أمام عمليات التفتيش الروسية المماثلة في الولايات المتحدة.