المالية: رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب في تلك الحالات

قال محمد عبد الباقي الجارحي، مدير مشروعات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية: أن الوزارة تعمل على رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، على الفواتير التي تتعدى 5 آلاف جنيه.



وأضاف “محمد عبد الباقي” خلال حواره حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر قناة الأولى،أنه تم تقليل قيمة المشتريات الخاصة بالسائح لـ 1500 جنيه، وذلك بعد صدور قانون رقم 3 لسنة 2022.



وأكمل: أنه جرى تنفيذ منظومة مميكنة لرد الضريبة في مدينة شرم الشيخ، متابعا: جرى توزيع ملصقات على المتاجر المشاركين في موضوع رد الضريبة.



وأوضح عند توجه السائح لهذه المتاجر يجرى وضع رقم جواز سفره على الإيصال الإلكتروني، وعند طباعته يصل له تنفيذ رد الضريبة في جهتين وهما الموبيل الأبلكيشن والمنظومة المميكنة لرد الضريبة عند مأمور الجمرك.



واسترسل: رد الضريبة يكون على الفاتورة الواحدة التي تتخطي ىالـ 1500 جنيه، ولا يجب أن تتخطي مدةإقامة السائح في مصر 3 أشهر، منوها بأن المأكولات لا يتم رد ضريبتها.



