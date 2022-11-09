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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتحاد من أجل المتوسط يدعو إلى تعزيز التعاون لمواجهة التغيرات المناخية

صدى البلد

دعا جرامينوس ماستروجينى مساعد الامين العام للاتحاد من اجل المتوسط لشئون الطاقة والعمل المناخى الى اهمية تعزيز التعاون من اجل مواجهة التغيرات المناخية التى  باتت تهدد الكوكب باكمله.
    وقال - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الاربعاء على هامش اعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ- " معا نستطيع ومعا يمكننا الازدهار مرة اخرى" ومواجهة هذه الظاهرة.

   واستعرض المسئول المتوسطى ما تتعرض له  منطقة المتوسط من تداعيات التغير المناخى.. لافتا الى ان الامر لا يتعلق بالتاثيرات المتوقعة فحسب، بل ان التغير المناخى يقوض مجموعة المصالح التى تحقق التوازن فى منطقتنا.

    وأوضح ان مشاركة الاتحاد فى مؤتمر المناخ تبرز  التحديات الحالية التى تواجهها  المنطقة بالاضافة الى مناقشة الحلول والمبادرات الممكنة .

     واوضح انه لأول مرة في التاريخ تستضيف الدورة الخالية لمؤتمر المناخ COP27  جناح البحر  المتوسط ​​، الذى يسلط الضوء على  التحديات الملحة التي تواجهها المنطقة ، والحلول المبتكرة التي يجري تطويرها بالفعل.

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