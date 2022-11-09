شقيق شيرين يهاجمها: مشيتي السواق اللى صاين بناتك من 22 سنة

هاجم محمد عبد الوهاب ؛ شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



وكتب شقيق شيرين عبد الوهاب :" حسبي الله ونعمة الوكيل ؛ تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله ٢٢ سنة صاينك وصاين ولادك وشغالة بنت صغيره ملهاش ذنب".



وتابع :" وميمي فؤاد الراجل المحترم بقي (المدعو)ميمي

اللي من شهر كنتي منزله صوره ليه كاتبه عليها اجدع راجل في مصر ".

أضاف :" ياتري بقي بعد كل ده اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك مبسوط".

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب:

تعود الفنانة " شيرين عبد الوهاب " لتتصدر التريند ، ولكن ليس عن " حسام حبيب " بل عن شقيقها " محمد " .

وكشف محاميها " ياسر قنطوش " تعرضها للضرب والسحل علي يد شقيقها كما رفع ف وجهها سلاحا لترويعها ، وتم اثبات ذلك في تحقيقات النيابة العامة .

وذكر محاميها ، أن " شيرين " اتخذت الإجراءات القانونية ضد أخيها ، ودعمت دعواها بتقارير طبية .

شيرين وحسام حبيب:

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية الصديقة المقربة للفنانة شيرين عبد الوهاب عن رأيها فى الأنباء المتداولة عن عودتها الأخيرة إلى لقاء طليقها الفنان حسام حبيب.

وعلقت نضال الأحمدية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد قائلة: ما فعلته شيرين عبد الوهاب سابقة ليس على المستوى الفني وحسب.. فمن من كل البشر إللي تعرفوهم أن شقيقة تدعي على شقيقها وتطالب بسجنه؟ شيرين لا تقوم بهذا الإجراء.

وتابعت نضال الأحمدية: إن حسام حبيب الذي يضع شيرين بين أسنانه ويقضم عائلتها.

واستكملت قائلة: ماذا ستخبر شيرين بنتيها لما يسألوها إنت سجنت خالو ليه يا ماما؟ وهل لو أختي مريم عملت حاجة فادعي عليها وأدخلها السجن؟.

وأضافت: أي ميراث تربوي تورثه شيرين عبد الوهاب لبنتيها؟.



بيان شيرين عبد الوهاب:

نالت قضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مساحة كبيرة من اهتمام مختلف الشعوب العربية، وفجر المحامي ياسر قنطوش مفاجأة في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك مساء اليوم، نقلا عن الفنانة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن موكلته ستقوم بمقاضاة شقيقها.

وجاء البيان كالتالي: "تفنيداً لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق المدعو ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة وتعلن الفنانة وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضه ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها محمد عبدالوهاب.

وتابع: "بعض المقربين لها حيث قام شقيقها بضربها وسحلها مستخدما سلاحًا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من أصدقاءه وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت علي لسانه مع الإعلامي عمرو أديب وتعلن الفنانة أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسئ لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة حيث ان هناك تقارير طبية في تحقيقات النيابة العامة تثبت صحة أقوالها وأنها في هذه الفترة الحالية متفرغة تماماً لأعمالها الفنية تاركه أمور التقاضي لمكتبنا بشأن متابعتها ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأخيراً تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب بأنها خرجت من المستشفى بصحبة محاميها الخاص استقلت معه سياراته وتوجهت الي منزلها ولا صحة لما يتم تداوله خلاف ذلك.

شقيق شيرين عبد الوهاب:



من جانبه قال محمد عبدالوهاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنه لم يتعدى بالضرب على شقيقته.

وقال "عبدالوهاب: "أنا رحت أخدت شيرين من شقة التجمع اللي مأجراها، عشان أدخلها المستشفى، هي وحسام كانوا بيتعاطوا مخدرات في الشقة".

وكشف أنه لم يتعد بالضرب على شقيقته قائلا: "أنا مضربتهاش والناس المتخصصين اللي في المستشفى هما اللي خدوها عشان تتعالج، والنيابة العامة بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها والمستشفى قدمت الأوراق المطلوبة، هما اللي شهروا بيها وفضحوها".