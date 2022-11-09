مسؤول مهم لـ روسيا.. مصرع القائم بأعمال مقاطعة خيرسون في حادث سيارة

أعلنت وسائل إعلام متفرقة، عن مصرع نائب رئيس إدارة خيرسون كيريل ستريموسوف، والذي يتولى منصب القائم بأعمال المقاطعة.

وبحسب السلطات المحلية، توفى ستريموسوف في حادث سيارة، حيث أفادت القنوات الموالية لروسيا على "تيليجرام"، أن الحادث وقع بالقرب من مدينة هينشيسك في منطقة خيرسون.

يذكر أنه بعد أن استولت القوات الروسية على جزء من منطقة خيرسون في بداية الحرب على أوكرانيا، أصبح ستريموسوف أحد كبار ممثلي موسكو في الأراضي المحتلة بأوكرانيا.

وكان أول مسؤول يعلن عن خطط موسكو لضم المناطق الأوكرانية في عام 2022.

وهو من مواليد 26 ديسمبر 1976 في قرية جولموفسكي بمنطقة غورلوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. وقد تخرج كيريل ستريموأوسوف من أكاديمية "ترنوبل" للاقتصاد الوطني، وعمل مفتشا للأسماك بمنطقة خيرسون، سرعان ما ترقى إلى رتبة رئيس هيئة فحص الأسماك في غينيتشيسك.