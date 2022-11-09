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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب إيلون ماسك.. أمريكيون يتركون تويتر ويلجأون لـ منصة بديلة..فيديو

تويتر وايلون ماسك
تويتر وايلون ماسك

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام  بعض مستخدمي توتير في أمريكا بترك التطبيق الإلكتروني والانتقال إلى منصة بديلة .

 

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هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

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وأوضح التقرير أن بعض مستخدمي توتير توقفوا عن استخدام المنصة بعد تولي إيلون ماسك إدارة تويتر .

 

وتابع التقرير أن  المنصة البديلة التي لجأ لها بعض الأمريكيين تدعى " mastodon" وهي منصة اجتماعية عليها قرابة 4.5 ملوين حساب فعلي .

 

واكمل التقرير ان  إيلون  متسك هاجم منصة “ mastodon”  ثلاث مرات في أسبوع واحد وذلك قبل ان يسحب منشوراته ضد المنصة الاجتماعية البديلة ".

 

ولفت التقرير أن منصة " mastodon"   أطلقها مطور البرامج بوجين روشكو في عام 2016، واسمها يعود  إلى ماموث او فيل منقرض.


وأكمل التقرير أن منصة  " mastodon" متاحة للجميع وبالمجان ولا تزعج مستخدميها بالإعلانات 
 

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