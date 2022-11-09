بسبب إيلون ماسك.. أمريكيون يتركون تويتر ويلجأون لـ منصة بديلة..فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن قيام بعض مستخدمي توتير في أمريكا بترك التطبيق الإلكتروني والانتقال إلى منصة بديلة .



وأوضح التقرير أن بعض مستخدمي توتير توقفوا عن استخدام المنصة بعد تولي إيلون ماسك إدارة تويتر .

وتابع التقرير أن المنصة البديلة التي لجأ لها بعض الأمريكيين تدعى " mastodon" وهي منصة اجتماعية عليها قرابة 4.5 ملوين حساب فعلي .

واكمل التقرير ان إيلون متسك هاجم منصة “ mastodon” ثلاث مرات في أسبوع واحد وذلك قبل ان يسحب منشوراته ضد المنصة الاجتماعية البديلة ".

ولفت التقرير أن منصة " mastodon" أطلقها مطور البرامج بوجين روشكو في عام 2016، واسمها يعود إلى ماموث او فيل منقرض.



وأكمل التقرير أن منصة " mastodon" متاحة للجميع وبالمجان ولا تزعج مستخدميها بالإعلانات

