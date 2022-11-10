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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : هتسافر لمدينة جديدة

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، اليوم هو وقت رائع للتفكير بجدية في المكان الذي تريد أن تذهب إليه في الحياة.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

قد يكون التركيز على دراسات المرء أمرًا صعبًا إذا تمت مقاطعته باستمرار، قد تتأثر درجتك إذا لم تفعل، قد يتمكن برج العقرب الذي ينتقل إلى مدينة جديدة من تحديد مكان مناسب للعيش فيه، يمكن أن يكون ضمن النطاق السعري الخاص بهم ويلبي احتياجاتهم.

توقعات برج العقرب مهنيا

من الناحية المهنية، يجب أن تكون قادرًا على إيجاد بعض الفتحات الجيدة، امنح كل انتباهك لمهامك الحالية وتوقف عن القلق بشأن نظرة الآخرين إليك، قد تشعر برغبة في إجراء تغيير وظيفي اليوم ، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للاندفاع إلى أي شيء

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد يمر اليوم بسلاسة لأولئك المتزوجين أو الذين يخططون لعقد القران، نتيجة لذلك ، يمكن أن ينمو تقدير الزوجين المتبادل وقربهما من بعضهما البعض، يجب حل الخلافات في العلاقات الرومانسية بشكل نهائي، قد يؤدي ذلك إلى إعادة إشعال الشغف في علاقتك.

توقعات برج العقرب صحيا

إذا كنت ترغب في تجنب المشاكل الصحية والحفاظ على جسمك رطبًا جيدًا، فلن تحتاج إلى فعل شيء أكثر من الإقلاع عن الوجبات السريعة وزيادة استهلاكك من الماء.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد يستمر وضعك المالي في التحسن، قد تكون قادرًا على استكمال دخلك الحالي بالفائدة وأصل الأموال من الاستثمارات التي قمت بها في الماضي.

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