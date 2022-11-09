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رئيس التحرير
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أخبار البلد

محيي الدين : التخطيط الجيد لمشروعات المناخ القابلة للاستثمار ضرورة

صدى البلد

أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠، على ضرورة التخطيط الجيد لمشروعات المناخ القابلة للاستثمار علاوة على تعزيز تمويل العمل المناخي في إطار التنمية المستدامة وتوطين المبادرات الاقليمية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بجلسة بعنوان "مشروعات المناخ :من المفاهيم إلى الواقع " بحضور وزيرة التغير المناخي في باكستان شيري  رحمن  و شيمارا ويكراماناياكي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة  ماكواري ، و الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)  و أنطونيو بدرو مدير المكتب الاقليمي للجنة الاقتصادية لإفريقيا و سنجمن نم مدير لجنة البيئة والتنمية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

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وخلال كلمته، أشار رائد المناخ إلى المشروعات التي أسفرت عنها المنتديات الاقليمية الخمس بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ و اللجان الاقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ ويجري حاليا التفاوض بشأن تلك المشروعات وتوفير التمويل اللازم .

من ناحية أخرى ، أوضح رائد المناخ أن التخفيف يعد الخط الاول لمواجهة التغير المناخي ويعد التكيف والخسائر والاضرار خطوط الدفاع التالية التي تحتاج مزيدا من الجهود وكذلك تعزيز التعاون مع القطاع التأميني.

من جانبها ، نوهت الوزيرة الباكستانية شيري رحمان إلى ضرورة التعامل مع المخاطر المتعلقة بالاستثمار في مشروعات المناخ خاصة أن حشد الاستثمارات من القطاع الخاص من الأمور الصعبة على أرض الواقع . كما أضافت رحمن  أن أولويات بلادها هي التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ الباكستانية أن أولويات بلادها هي التكيف مع التدابير طويلة الأجل لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتطوير آلية شفافة تحدد بوضوح احتياجات تمويل المناخ.


وخلال كلمته ، نوه رائد المناخ إلى أهمية تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية في ملفات التكيف والخسائر والاضرار  من خلال العديد من الشراكات في عدة مجالات مثل نظم الإنذار المبكر. كما دعا محيي الدين الى توسيع نطاق الوسائل التمويلية الميسرة التي تتبناها وكالة التنمية الدولية لتشمل الدول متوسطة الدخل .

وفي سياق آخر ، شدد محيي الدين على ضرورة  توفير كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالمشاريع المقترحة للتمويل علاوة على دعم أسواق الكربون، مشيرا الى مبادرة افريقيا لأسواق الكربون والتي تم إطلاقها في إطار فعاليات قمة المناخ .

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