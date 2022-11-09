سيدة أجنبية تشكر الأجهزة الأمنية.. ضلت الطريق والشرطة تعيدها لمحل إقامتها

استجابت إدارة شرطة السياحة والآثار بالغردقة لإستغاثة (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية") ولا تحمل أية متعلقات شخصية، والتى أفادت بأنها قد ضلت الطريق ولم تتمكن من العودة إلى مسكنها التى تقيم به برفقة صديقتها "تحمل ذات الجنسية".

على الفور قامت الأجهزة الأمنية بإستضافتها بأحد الفنادق حفاظاً على سلامتها لحين الوصول لمحل إقامة صديقتها.. حيث أمكن التوصل لصديقتها سالفة الذكر والتواصل معها وتم إصطحاب المبلغة لمحل إقامتها والتأكد من سلامتها.

حيث لاقى ذلك إستحسانها وتقدمت بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية لإستجابتها الفورية وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك تأكيداً على حرص وزارة الداخلية على الحفاظ على مصر واحةً للأمن والأمان واستمراراً لجهود أجهزة الوزارة فى تقديم الدعم والمساندة الفورية لكافة المواطنين لاسيما السائحين المترددين على البلاد والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.