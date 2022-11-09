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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تحذر مواطنيها من السفر إلى أستراليا.. ما السبب؟

طهران
طهران

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى عدم السفر إلى أستراليا إلا في حالات الضرورة، وذلك بسبب مخاوف من اعتقالات وتسليمهم لدول أخرى.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية، عن وزارة الخارجية أنها "تطلب من الإيرانيين وخاصة الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات الامتناع عن السفر إلى أستراليا إلا للضرورة".

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وتابعت الخارجية أن "التوصية جاءت بسبب المعلومات عن إمكانية احتجازهم التعسفي وتسليمهم إلى الحكومات المعادية لإيران".

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج أدانت الشهر الماضي القمع الوحشي للانتفاضة الإيرانية ضد النظام الإيراني، وحذرت السلطات الإيرانية بقولها: "العالم يراقبكم".

وفي كلمتها خلال الاجتماع الافتراضي لوزيرات خارجية العالم حول الانتفاضة الشعبية في إيران، الذي استضافته كندا، بدأت وانج بشعار "المرأة، الحياة، الحرية".

وقالت: "الأستراليون يقفون إلى جانب النساء والفتيات الإيرانيات وجهودهن من أجل المساواة والتمكين الذاتي".

وأضافت وزيرة الخارجية الأسترالية: "نؤيد حق الشعب الإيراني في الاحتجاج السلمي، وأنا جنبا إلی جنب الآخرين أدعو النظام الإيراني إلى وقف قمعه الوحشي ضد المحتجين".

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