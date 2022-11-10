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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : مشكلة عاطفية

برج الميزان
برج الميزان

تشير توقعات برج الميزان اليوم،  قد يكون هناك عدد قليل من الفرص لمواليد برج الميزان لكسب المال اليوم، حاول ألا تقوم بأي عمليات شراء على الفور ، فهذه طريقة مؤكدة لتفجير ميزانيتك.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان وحظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

ستكون قادرًا على إقناع الآخرين والتأثير عليهم ببساطة باستخدام كلماتك. قد يكون البعض منكم قادرًا على اتخاذ قرار مستنير بشأن قيمة الممتلكات الخاصة بك إذا استشرت خبيرًا، قد يساعدها في البيع بشكل أسرع، بينما تواجه الشدائد اليوم، قد تقدر قيمة عائلتك أكثر من أي وقت مضى، امنحهم خالص تقديرك واعتذر عن أي مخالفات قد تكون ارتكبتها.

توقعات برج الميزان مهنيا

من المحتمل أن تقابل بعض الأشخاص الجدد الذين قد يلعبون في النهاية أدوارًا مهمة في حياتك وحياتك المهنية، يمكن أن تستفيد حياتك المهنية من هذا، قد يكون منصب قيادي في مجالك في طريقك.

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إذا كنت تمر بفترة عصيبة ، فمن المهم للغاية أن تتبنى موقفًا عقليًا إيجابيًا، حتى إذا كنت تتعامل مع مشكلة صحية بسيطة ، فقد يساعدك الإيمان على الشعور بالراحة، قد يكون من الممكن اكتساب اللياقة البدنية بسرعة أكبر.

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قد تظهر مشكلات من الماضي من حين لآخر ، لكن لا يجب أن توليها أي اهتمام، الرابطة بينكما لن تضعف.

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قد تعود بعض المشكلات العاطفية القديمة إلى الظهور ، مما قد يجعل الأمور أكثر توتراً في المنزل، حافظ على استيعابك وتفهمك.

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