عروض خاصة على الحشيش.. تفاصيل ترويج شاب للمخدرات عبر فيس بوك

كان يطمح في مصدر دخل شهري يحقق حلمه في “العيشة المرتاحة” فبحث عن عمل عبر صفحات الانترنت كغيره من الشباب الذين لجأوا مؤخرا الى العالم الافتراضي لتحقيق مكاسب مادية من خلال البيع "أون لاين" إلا أن المفاجأة كانت في السلعة التي عرضها ذلك الشاب على صفحته الشخصية مروجا لها بشكل كبير جاذبا الانتباه حتى وصلت إعلاناته إلى رجال الشرطة.

أعلن الشاب عن "الحشيش" بأسعار مخفضة وعروض مغرية ما دفع اصحاب الكيف والمتعاطين الى التهافت عليه وطلب بضاعته بالأسعار التي اعلن عنها، النشاط المريب لذلك الشاب لفت انتباه رجال الشرطة خاصة أنها المرة الأولى من نوعها التي يعلن فيها أحد تجار المواد المخدرة عن نشاطه بتلك العلانية والجرأة وكما ذاع صيت الشاب سريعا تحركت الجهات الأمنية بسرعة مماثلة لإيقاف ذلك النشاط المشبوه بإلقاء القبض على صاحبه بعدما نجحت في تحديد مكانه بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

جهات التحقيق وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واعترف المتهم في التحقيقات بأن معظم زبائنه من رواد فيسبوك، ووجهت له النيابة تهمة ترويج المواد المخدرة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وعقب الانتهاء من التحقيقات وورود تقرير مباحث التوثيق والمعلومات حول إعلان المتهم عن المخدرات عبر صفحته الشخصية وتحريات مباحث الجيزة حول اتجاره بالمخدرات قررت النيابة العامة احالته الى المحاكمة الجنائية.

كانت كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمشاركات تتضمن الترويج لبيع الحشيش المخدر.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، تم ضبطه وبحوزته هاتف محمول " المستخدم فى إدارة الصفحة المشار إليها"، كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهته أقر بإدارته الصفحة المشار إليها وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.