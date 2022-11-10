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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق شقى عمرها.. سائق يستولى على نصف كيلو ذهب من سيدة بالهرم

صدى البلد

جمعتهما لعبة عبر شبكة الانترنت روى لها ضيق حاله وبحثه عن عمل فعرضت عليه العمل لديها كسائق وبالفعل وافق على الفور وقبل مرور اسبوع على تسلم عمله كان يعلم ان السيدة التي عطفت عليه وقدمت له يد المساعدة تمتلك كمية كبيرة من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية طائلة قد تحول حياته لشكل آخر فقرر "عض الايد اللي اتمدتله" واستولى على ما تمتلك السيدة الطيبة. 

تفاصيل الواقعة كشفتها تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بعدما تقدمت سيدة ببلاغ الى قسم شرطة الهرم باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية يصل وزنها الى نصف كيلو جرام من الذهب بالاضافة الى مبلغ يقارب على نصف مليون جنيه، من خلال اقوالها حول المترددين عليها والعاملين لديها اشارت اصابع الاتهام الى السائق الجديد الذي تسلم العمل منذ عدة ايام فقط. 

نجحت مباحث الهرم في القاء القبض على السائق الذي اعترف فور مواجهته باتهامه بانه وراء ارتكاب الجريمة وقال المتهم"كريم" 27 سنة، أنه تعرف على السيدة التي قام بسرقتها عن طريق أحد الألعاب الإلكترونية علي الانترنت، واتفقا سويا على اللقاء، وبالفعل التقوا بأحد المطاعم، واتفقا سويا على تسليمه العمل فورا.

وأضاف المتهم انه بعد ايام قليلة من تسلم العمل علم من خلال حديث السيدة معه ورؤيتها بشكل دائم انها تمتلك كمية كبيرة من المصوغات الذهبية فقرر سرقتها وبالفعل نجح في الاستيلاء على مصوغات وسبائك ذهبية ومبلغ 350 الف جنيه وعندما عرض المصوغات على جواهرجي علم ان وزنها حوالي نصف كيلو من الذهب بخلاف السبائك لكنه باعها بثمن بخس نظرا لانها مسروقة واستغل الجواهرجي ذلك. 

كان تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم باكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة، عبارة عن 500 جرام ذهب وسبائك ذهبية، ومبلغ مالي 340 ألف جنيه من داخل الشقة سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق يعمل طرف المُبلغة، واستهدافه رجال المباحث، وتبين أنه صاحب شركة مستلزمات طبية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

شبكة الإنترنت سائق المشغولات الذهبية قسم شرطة الهرم الجيزة نصف مليون جنيه

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