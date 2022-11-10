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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفن جثة شاب دهسه تروسيكل في العياط.. تفاصيل

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه ، إثر تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بطريق مصر أسيوط السريع أمام قرية الرفاعى بدائرة مركز شرطة العياط.

 

كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لآخر أصيب في ذات الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

 

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصاب بطريق مصر أسيوط السريع أمام قرية الرفاعى بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل بسرعة عالية اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف التارة وانقلاب التروسيكل ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة آخر، جرى نقل الجثة إلي مستشفى العياط المركزى تحت تصرف النيابة العام، فيما تم نقل المصاب إلي ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة الجيزة انقلاب دراجة نارية دفن جثة شاب العياط

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