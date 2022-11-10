تذبذب كبير.. أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 10-11-2022

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب كبير خلال الأيام الماضية بعد موجه كبيرة من الصعود عقب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وكان سعر الذهب تراجع أمس الأربعاء بنحو 15 جنيها في ختام التعاملات، عقب ارتفاع أول أمس بلغ 14 جنيها للجرام الواحد وعلى مستوى جميع الأعيرة.

وخلال 2022، ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 436 جنيهًا منذ بداية العام 2022 وحتى الآن، أي خلال 11 شهرًا تقريبًا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1220 جنيها للجرام الواحد.

وفي مايو الماضي سعر جرام الذهب عيار 21 : تخطى أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية وهو 1200 جنيه للجرام ، فيما سجل عيار 24 عن 1377 جنيها للشراء ، مقتربا من 1400 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

خلال عام تجاوزت الزيادة في أسعار الذهب في السوق المحلي، نحو 53% للجرام الواحد خلال العام الحالي 2022.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى منذ أسبوعين في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

سعر الذهب اليوم

ويهتم المقبلون على الزواج وقبل شراء الشبكة يهتمون بمعرفة أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم والذي يقدمه موقع صدى البلد حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب مصر مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 10-11-2022، على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 نحو 813 جنيها للشراء و817 جنيها للبيع

سعر الذهب عيار 18

وسجّل سعر عيار 18 عند 1.046 جنيها للشراء و1051 جنيه للبيع

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا 1220 جنيه للشراء و1226 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر عيار 24 الأعلى سعرا 1394 جنيه للشراء و1401 جنيه للبيع

سعر الجنيه الذهب

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 9760 جنيها للشراء 9808 جنيه للبيع

سعر أوقية الذهب

سجّل سعر أوقية الذهب 43.36 جنيه للشراء و43.57 جنيه للبيع

سعر كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.394 مليون جنيه للبيع و 1.401 مليون جنيه للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

وفي العموم تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.