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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تساؤل غامض..كيف أًصيب ياسر إبراهيم بالإجهاد وآخر مباراة لعبها من 3 أشهر؟!..تفاصيل

صدى البلد

 

أبدى الإعلامي محمد شبانة اندهاشه من مسألة استبعاد ياسر إبراهيم من معسكر منتخب مصر بسبب الاجهاد؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير منطقيًا على الإطلاق.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه "بوكس تو بوكس" المُذاع على فضائية ETC: "غير مقتنع أن استبعاد ياسر إبراهيم بسبب الاجهاد، فبخلاف مباراة الداخلية هذا الموسم، فاللاعب لم يُشارك مع الأهلي منذ يوم 3 اغسطس الماضي بمباراة فاركو بالدوري!".

وتابع شبانة: "ياسر إبراهيم ليس مُجهد؛ ولكن الأهلي اتخذ هذا الموقف ردًا على تصريحات فيتوريا الخاصة بكريم فؤاد".

وواصل شبانة: "من الواضح أن ليس هناك تنسيق بين الأهلي ومنتخب مصر بشأن استدعاء ياسر إبراهيم".

واستكمل: "الأهلي ايضًا قد يكون فضل الحفاظ على ياسر إبراهيم، بعد إصابة رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي، واصبحت هناك اختيارات محدودة في هذا المركز بالنسبة لكولر".

وأردف: "إذا دخل فيتوريا في أزمة مع الأهلي والزمالك سيتسبب ذلك في مشكلة لمنتخب مصر، خاصة وأن فيتوريا لم يُقدم أوراق اعتماده حتى الأن".

واختتم شبانة، بأن ليس هناك ثقة جماهيرية حاليًا بشأن قدرة فيتوريا على تكوين منتخب قوي لمصر، موجهًا رسالة لاتحاد الكرة بأنه يجب أن يُنهي هذه الأزمات مبكرًا، حتى لا تتضخم وتتسبب في أزمات للمنتخب.

 

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