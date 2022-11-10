هشام خرما: المقطوعة الموسيقية لقمة المناخ حملت بصمة مصرية

كشف هشام خرما المؤلف الموسيقى، تفاصيل تأليف مقطوعة موسيقية مخصصة لقمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ.

أكد هشام خرما خلال حواره ببرنامج مساء دى إم سى، المذاع على قناة دى إم سى، أنه يعمل على هذا الأمر منذ منذ شهرين، لافتا إلى أنه حرص على تقديم مقطوعة موسيقية تحمل بثمة مصرية.

وأضاف هشام خرما المؤلف الموسيقى، أن لابد من أن يكون لدى إحساس معين كى تخرج المقطوعة الموسيقية بشكل مميز، مستدركا أن يحب المزيج بين الشرق والغرب، وحرص على عمل مقطوعة بتوزيع عالمى الناس تفهمه بصمتنا أمر رائع.

المقطوعة الموسيقية لمؤتمر المناخ

وأوضح هشام خرما المؤلف الموسيقى، أن المقطوعة الموسيقية لمؤتمر المناخ تأتى وسط اهتمام عالمى بالحدث، لافتا إلى أن المقطوعة الموسيقية لقمة المناخ حملت بصمة مصرية.