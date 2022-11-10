خاص| وزير الاتصالات: تحقيق أهداف قمة المناخ يعتمد على تكاتف الدول المشاركة

رد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شكر ضيف قمة المناخ له بتوفير الانترنت بالمجان بجميع الأماكن بقمة المناخ، وقال إن مصر تقدم هذه الخدمة لـ الضيوف ولجميع الحضور بالقمة، وأن مصر سعيدة تواجد مواطنين من جميع الدول على أرضها.

وأضاف وزير الاتصالات في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن خدمة الانترنت متوفرة في جميع الفنادق بمدينة شرم الشيخ بسرعات عالية مؤكدا أن الوزارة تقدم الخدمات المميزة لجميع الزوار.



كما ثمن الوزير دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا مؤكدا انها رسالة بالغة القوة في وقتها نظرا لأنها تؤرق العالم كله.

وكشف أنه يتوقع أن يحقق مؤتمر قمة المناخ الأهداف التى وضعت له، موضحًا أن هذا يعتمد على تكاتف الدول المشاركة.