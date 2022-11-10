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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادة سيئة تتسبب في مرض خطير..تعرف عليه

الزهايمر
الزهايمر

يمكن ان يسبب وضع إصبع في الأنف أو نتف شعر الأنف مرضًا خطيرًا في الدماغ وهو مرض الزهايمر والخرف حيث يبدأ العقل بالانكماش .

كشف موقع هيلثي عن عادة سيئة وهي عبارة عن وضع الأصبع فى الأنف يسبب مرضا خطيرا فى الدماغ فماذا هو ؟
 

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ماذا يقول البحث؟

وفقًا لبحث من جامعة جريفيث ، نُشر في التقارير العلمية ، فإن وضع إصبع في الأنف يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض الزهايمر والخرف، لأن العصب الشمي الموجود في أنفنا مرتبط مباشرة بالدماغ والفيروسات والبكتيريا تصل إلى خلايا الدماغ مباشرة من خلال هذا الطريق.
الزهايمر والخرف بسبب إصبع في الأنف

وفقًا لما أوردته TOI ، أخبر البروفيسور جيمس سانت جون ، رئيس الأبحاث في مركز Klemm لبيولوجيا الأعصاب ومركز أبحاث الخلايا الجذعية ، أن هذه الدراسة أجريت على الفئران حيث لوحظ أن البكتيريا المسببة لمرض الزهايمر والخرف وصلت إلى الدماغ الداخلي للفئران عبر الأنبوب الأنفي ثم بدأت تظهر عليها علامات مثل أعراض مرض الزهايمر .

كيف يحدث مرض الزهايمر والخرف؟

اسم البكتيريا المسببة لمرض الزهايمر هو الكلاميديا ​​الرئوية ، والتي تسبب أيضًا الالتهاب الرئوي . تصل هذه البكتيريا إلى الجهاز العصبي عبر القناة الأنفية استجابة لذلك ، تنتج خلايا الدماغ بروتين بيتا اميلويد وهي علامة رئيسية على الإصابة بمرض الزهايمر يوجد هذا البروتين في دماغ مرضى الخرف والزهايمر ينكمش الدماغ في مرض الزهايمر .

ما هو مرض الخرف؟ 

الخرف هو مجموعة تشمل الأعراض التي تظهر عند تضرر الدماغ بسبب أمراض مختلفة. تأتي أعراض مرض الزهايمر أيضًا ضمن الخرف نفسه. وفقًا لـ MayoClinic ، مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي يتقلص فيه الدماغ تدريجياً وتبدأ خلايا الدماغ في الموت. بسبب هذا المرض ، يتأثر جزء الحُصين الموجود في الدماغ أولاً ، والذي يعمل على التعلم والتذكر. وفقًا لتقدير ، يعاني حوالي 40 من الهنود من نوع من الخرف.

العلامات المبكرة لمرض الزهايمر


وفقًا لـ NHS ، هناك عدة مراحل لمرض الزهايمر. في المرحلة الأولى التي تبدأ الأعراض التالية في الظهور.

نسيان الأشياء أو المحادثات الحديثة.
تنسى أين تضع الأشياء.
نسيان أسماء الأماكن أو الأشياء.
تسأل نفس الشيء مرارا وتكرارا.
التردد في تعلم أشياء جديدة.


أعراض المرحلة المتوسطة من مرض الزهايمر

فقدان الذاكرة الشديد ، مثل نسيان الوقت من اليوم.
فعل شيء ما بشكل متكرر.
مشكلة في التحدث أو الفهم.
الأرق.
تغيرات في المزاج.
مشكلة في الرؤية والسمع والشم.
أن تكون موهومًا.

أعراض مرض الزهايمر الحادة

تواجه مشكلة في الأكل أو البلع.
فقدان للوزن لا يمكن تفسيره.
فقدان القدرة على الكلام ببطء.
كثرة التبول.
فقدان الذاكرة على المدى القصير والطويل ، إلخ.
 

قال البروفيسور جيمس سانت جون إن هذه الدراسة التي أجريت على الفئران تشير إلى وجود خطر كبير على البشر ومع ذلك ، يبقى أن نرى ما إذا كانت البكتيريا تصل إلى الدماغ بالطريقة نفسها عند البشر كما في الفئران لهذا ، سنجري دراسة جديدة قريبًا جدًا حتى يمكن العثور على معلومات قوية.

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