وزير الرياضة السعودي: إقامة موسم حائل 2022 يجسد المكانة التراثية والحضارية

ينطلق "موسم حائل 2022"، في نسخته الثانية، الخميس المقبل 17 نوفمبر ويستمر حتى 23 من شهر ديسمبر المقبل، حيث سيتضمن الموسم العديد من البطولات الرياضية المتنوعة، والأنشطة والفعاليات الترفيهية المختلفة، التي تستهدف الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال حفل الافتتاح.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم حائل: "نسعد بقرب انطلاق موسم حائل 2022، هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، والتي تحظى بإرث حضاري عميق، ومواقع أثرية تاريخية مميزة، يعود تاريخها إلى أكثر من عشرات الآلاف من السنين، ونتطلع إلى أن يكون موسم حائل في نسخته الجديدة مكاناً مناسباً لكل الضيوف والزوار، ليستمتعوا بمختلف الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة".

وأضاف "إقامة موسم حائل 2022 يجسد المكانة التراثية والحضارية التي تمتاز بها هذه المنطقة، ويعكس الدعم غير المسبوق الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة، نحو الوصول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسنسعى -بإذن الله- بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لإبراز هذا التاريخ العريق، بما ينعكس إيجاباً على استقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم".

ومن المُقرر أن يشهد موسم حائل 2022، العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية ذات الشعبية العالية، ومن أبرزها كأس موسم حائل للصقور، وسباق الهجن، فضلاً عن إطلاق المنطقة الترفيهية والرياضية في متنزه المغواة، التي ستضم العديد من الأنشطة النوعية التي ستستقطب أفراد العائلة كافة، إلى جانب انطلاق متحف الصقور.

ويسعى "موسم حائل 2022" للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تطوير قطاع الفعاليات في المجالات الرياضية والترفيهية والسياحية والثقافية كافة، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.