علماء أوقاف البحر الأحمر: الوطنية عطاء وفداء وتضحية

عقد علماء وزارة الأوقاف، في إطار الحرص على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن وفي ضوء مبادرة "حق الوطن"، ندوة تثقيفية بعنوان: "حق الوطن" بكلية التربية بالغردقة، بالتعاون بين مديرية أوقاف البحر الأحمر مع جامعة جنوب الوادي.

مبادرة حق الوطن

ويأتي ذلك بحضور الشيخ محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، ود. أيوب حسين محمود الأستاذ المتفرغ بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة خليفة الأستاذ بكلية الألسن بجامعة جنوب الوادي، والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة، وعدد كبير من طلبة وطالبات كلية التربية.

وأكد علماء الأوقاف خلال الندوة، على أن الوطنية الصادقة ليست إدعاء، وإنما هي القدرة على العطاء للوطن والعمل والتضحية لأجله والاستعداد لفدائه بالنفس والنفيس، فالوطنية عطاء وفداء وتضحية، وتقتضي الوقوف إلى جانب الوطن وقت شدته قبل رخائه، وهو ما يتسق مع فهم صحيح الدين وإجماع علمائه المخلصين على ضرورة ووجوب حمايته وفضل الشهادة في سبيله، وبيان أن الشهادة في سبيل الوطن هي شهادة في سبيل الله، إذ إن حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، فالوطن عرض وشرف وعز وكرامة، ولا قيمة لإنسان بلا وطن عزيز قوي.